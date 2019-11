Laatste keer auto als inzet van de eindejaarsactie GUS

20 november 2019

16u07 0 Diksmuide December is in Diksmuide traditiegetrouw de maand waarin de eindejaarsactie loopt. Het is echter de laatste keer dat een gloednieuwe auto de hoofdprijs is.

“We hebben alle Diksmuidse garages die een auto kunnen schenken aan onze voorwaarden gehad”, legt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit. “Wat het volgend jaar wordt, weten we nog niet.” Het is garage Durie die de Ford Fiesta Trend schenkt. “Vorig jaar verdeelden we liefst 272.000 lotjes met 93 deelnemende handelaars. Nu al staat de teller van deelnemende handelaars op 55”, aldus nog Laridon. Per aankoop van tien euro ontvangt de klant een tombolabiljet. De actie loopt de volledige maand december. Naast de auto zitten in de prijzenpot van 16.600 euro twee elektrische fietsen, twee gewone fietsen, twee reischeques geschonken door Unizo en Diksmuidebonnen. De eindejaarsactie is een organisatie van de vzw Centrummanagement.

Nieuw is dat de prijsuitreiking gepland is op zondag 5 januari tijdens de eerste publieke nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Het start om 10.30 uur, een half uur later weten we wie de winnaar is van de wagen.