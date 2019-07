Kwetsbare jongeren varen IJzer af op boot van plastic flessen GUS

12 juli 2019

07u47 0 Diksmuide Met hun initiatief willen de jongeren van Log-In, een centrum dat een trajectbegeleiding opzet, het milieu op een creatieve manier onder de aandacht brengen.

‘Van fles tot boot’ heet het project. De jongeren gingen zelf aan de slag met plastic flessen. Het jaarthema binnen de werking van Log-In is namelijk milieu en klimaat. Deze week lieten ze hun vaartuig van vier meter lang te water in Diksmuide met de bedoeling aan te komen in Nieuwpoort. Kiwanis Diksmuide Yzer steunt zowel de organisatie als het project. De vzw heet voluit Log-In van Onze Kinderen. Het zet een stimulerend en positief traject op voor kansarme jongeren en gezinnen. Naast een praatgerichte insteek geeft het ook verantwoordelijkheid aan de jongere zelf. Het was dus veel meer dan een boot bouwen. Ze leerden samen werken, problemen oplossen en hun angsten overwinnen.