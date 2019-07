KSA Torenwacht pakt vrijdag uit met eerste Front Festival GUS

03 juli 2019

08u32 0 Diksmuide De KSA Torenwacht bestaat negentig jaar en zorgt zelf voor een verjaardagscadeau in de vorm van een festival. Nu vrijdag pakt de jeugdvereniging uit met het Front Festival op de site van de IJzertoren. Muziek en animatie zijn de ideale mix voor een feestelijke avond.

Het festival start om 17 uur. Het muzikale deel begint met NAFT, eerder al te zien op de Gentse feesten. De zevenkoppige band The Electric Lightning Strikes is samengesteld uit verschillende groepjes en beloftevolle jonge talenten. Als laatste band treedt Say Cheese op. Die zal zowel jong als oud aanspreken met zijn covers van ‘the fifties’ tot nu. Ook de lokale dansschool El Sanscha is van de partij. Dj’s Sir Jacobs en Jésus sluiten het evenement af. Zoals het bij een goede jeugdvereniging hoort, is er ook aandacht voor de kinderen. In het speeldorp staan reuzegezelschapsspelen, springkastelen, een levende tafelvoetbal en schminksessies. Tot slot bieden de verschillende foodtrucks voor elk wat wils aan. Kaarten kosten vier euro in voorverkoop en vijf euro aan de deur. Volg de Facebookpagina Front Festival.