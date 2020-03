Kruip in je pen en schrijf een haiku neer. Herman Van Rompuy zal oordelen of die van jou op het dorpshuis in Woumen mag Gudrun Steen

25 maart 2020

18u10 0 Diksmuide Een leuk nieuwsfeitje vanuit Diksmuide. Herman Van Rompuy heeft vandaag bevestigd dat hij jurylid wil zijn bij de haikuwedstrijd die de cultuurraad met de steun van het stadsbestuur organiseert. Schrijfsels zijn tot eind deze maand welkom.

Je moet dus snel zijn wil je een kans maken want op 31 maart om middernacht wordt de wedstrijd afgesloten. Een haiku is een Japanse dichtvorm die uit drie regels bestaat. Diksmuide kiest voor een vaste vorm van regels met vijf, zeven en vijf lettergrepen. Herman Van Rompuy wil de inzendingen graag doornemen. Hij is een expert op het vlak van haiku’s. Tien jaar geleden bracht hij zelf een haikubundel uit. Zowel het stadsbestuur als de cultuurraad zijn opgetogen dat de oud-premier en gewezen Europees president de taak van jurylid op zich wil nemen. De winnende haiku’s zullen op de ramen van het nieuwe ontmoetingscentrum Walnes in Woumen prijken. Je mag één of meerdere haiku’s doorsturen via vrije.tijd@diksmuide.be. Zet er telkens jouw naam, adres en telefoonnummer bij. Je mag het ook opsturen naar CC Kruispunt in de Maria Doolaeghestraat 2 b in Diksmuide.