Koninklijke harmonie van Esen stopt er na 175 jaar mee door te weinig leden GUS

08 november 2019

17u04 0 Diksmuide De laatste jaren kwamen slechts een tiental muzikanten samen voor de tweewekelijkse repetitie van de koninklijke harmonie Eendracht van Esen (Diksmuide). Te weinig om verder te blijven bestaan.

“Onze harmonie ontsnapt jammer genoeg niet aan de algemene trend van een dalende instroom van vooral jonge muzikanten”, zegt Werner Verheecke namens de vereniging. “Enkele van onze leden zijn een jaartje ouder en haken af bij wandelconcerten omdat ze het om gezondheidsredenen niet meer aankunnen. Uitstappen zijn dus al langer niet meer haalbaar. Ook de repetities kunnen op minder bijval rekenen. De laatste jaren oefenen we slechts om de twee weken met een gemiddelde van tien tot dertien muzikanten. De play-in die we recent nog organiseerden voor onze 175ste verjaardag was enkel mogelijk door de medewerking van vrienden-muzikanten die onze harmonie een warm hart toedragen. Dat geslaagde evenement vormde meteen ook ons afscheid. Met onze kleine muzikale bezetting kunnen we niet de beoogde kwaliteit blijven leveren. Daarom stoppen we liever in schoonheid. We zijn alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen tot de geschiedenis van de harmonie dankbaar.”