Komen de drie windmolens in Kaaskerke er nu wel? GUS

12 december 2019

Nee 22% Diksmuide BeauVent en Elicio hebben een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines in Kaaskerke. Het openbare onderzoek loopt nog tot 27 december. Het is niet de eerste keer dat er daarvoor een aanvraag wordt ingediend.

Al een paar keer werd een project ingediend voor de bouw van windturbines maar telkens ketste dat af. De laatste keer was het bezwaar van Defensie doorslaggevend. De geplande windmolens waren toen 150 meter hoog en dat zou het luchtverkeer kunnen hinderen. De basis van Koksijde ligt namelijk niet zo ver van Diksmuide.

Nu dienen BeauVent en Elicio een nieuwe aanvraag in. Het gaat om drie turbines van 120 meter hoog niet ver van het industrieterrein van Kaaskerke. Volgens Niko Deprez van BeauVent zijn die even hoog als de windmolens in Gistel. Het openbare onderzoek loopt tot 27 december. Via omgevingsloket.be kan je een bezwaarschrift indienen. Het Diksmuidse stadsbestuur geeft na dat onderzoek een advies maar het is uiteindelijk de provincie die de beslissing neemt. Die wordt volgend voorjaar verwacht.