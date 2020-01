Koen en Nikka zullen zorgen voor de bewoners van het nieuwe huis VillaVip voor personen met een beperking GUS

20 januari 2020

10u29 0 Diksmuide VillaVip is een huis waar mensen met een beperking samen wonen met een zorgkoppel. In de Grauwe Broedersstraat is zo’n huis in opbouw. Op 1 augustus opent het met Koen Tyteca (31) en Nikka Pieters (29) als zorgkoppel.

Koen studeerde Orthopedagogie en werkt ongeveer tien jaar als opvoeder in een organisatie voor personen met een mentale beperking. Nikka heeft een diploma vroedvrouw op zak en is zeven jaar verpleegkundige bij het Witgele Kruis. Ervaring in de zorg hebben ze alle twee. Ze kochten zeven jaar geleden een huis in de Esenweg in Diksmuide waar ze samen met hun zoontje Vic wonen. “We werken alle twee voor een grote organisatie”, duidt Koen. “Het was al langer een gedeelde droom om iets kleinschalig te kunnen oprichten waarbij we kunnen zorgen voor mensen. Bij VillaVip hebben we dat gevonden. Op 1 augustus verhuizen we naar dat huis. Onze woonst in de Esenweg zullen we verhuren. Ikzelf geef mijn job als opvoeder op om me voltijds op VillaVip te kunnen concentreren. Nikka blijft halftijds aan de slag als verpleegkundige.”

Een thuis creëren

Koen en Nikka zijn bijzonder enthousiast over hun nieuwe uitdaging. “We krijgen de verantwoordelijkheid om dit project op te starten en die kans grijpen we met twee handen”, vult Nikka aan. “Een warme veilige thuis bieden met persoonlijk contact; daar gaan we voor. Binnen ons gezin vinden we dat thuisgevoel belangrijk en dat willen we overbrengen in onze manier van werken. We worden sleutelfiguren op verschillende domeinen. Er is niet alleen het sociale contact maar ook het organisatorische en praktische komen erbij kijken. In VillaVip Diksmuide is er plaats voor tien volwassenen. Hun vertrouwenspersoon zijn, is ons opzet. Dat doen we niet met een eigen aanbod maar wel door te luisteren naar wat de bewoners willen. Dat gaat over wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Willen ze betaald werk, begeleid werk, een dagbesteding in eigen huis of daarbuiten? We zoeken samen naar antwoorden. Alleen zo kan je een warm nest ontwikkelen waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Koen en Nikka zoeken medewerkers voor VillaVip in Diksmuide. Ze denken aan logistiek personeel, zorgkundigen en opvoeders. Er volgt nog een infomoment de eerstkomende maanden maar een datum ligt er nog niet vast. Check www.villavip.be/diksmuide.