Kleinhandelszone Diksmuide zo goed als volzet met Lidl, Bel & Bo en Action GUS

01 februari 2020

09u04 23 Diksmuide Met nog amper twee leegstaande handelspanden krijgt de kleinhandelszone langs de Esenweg in Diksmuide stilaan vorm. Lidl opent half februari en tegen de zomer moeten Bel & Bo en Action afgewerkt zijn.

“Het gaat inderdaad snel”, klinkt project developer Marie Descheemaeker van ION optimistisch. “We zitten nu aan de onderhandelingstafel met nog twee retailers in de branche non-food. Tegen de zomer moeten de vijf handelspanden afgewerkt zijn. De Lidl opent al half februari. Eind deze maand start dan de bouw van de vier overige gebouwen. Twee zijn al verhuurd aan Action en Bel & Bo. We leggen ook een stuk openbare weg aan richting de spoorweg die op termijn kan verbonden worden met de stationsparking. Tegen september van dit jaar moet de kleinhandelszone helemaal afgewerkt zijn. We zijn tevreden dat de verhuur zo vlot verloopt. De retailers hebben interesse in Diksmuide door ligging. Er zijn daar nog niet zoveel grote winkels in de buurt.”