Klas uit vierde middelbaar ’t Saam Cardijn in quarantaine nadat één leerling positief testte op Covid-19 Gudrun Steen

11 september 2020

13u16 0 Diksmuide Eén leerling uit het vierde jaar elektromechanica van ’t Saam Cardijn in Diksmuide testte positief op Covid-19. De hele klas zit daardoor in quarantaine.

De leerling woont in de regio Pollinkhove. Of de besmetting een gevolg is van de corona-uitbraak die momenteel woedt in Lo-Reninge nadat één wielertoerist positief testte, wil directeur Bart Laleman niet bevestigen. “Ik heb daar geen zicht op. De contacttracing gebeurt door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

De school neemt direct maatregelen. “De acht leerlingen van de klas zitten momenteel in quarantaine. Na een eerste onderzoek blijken die allemaal niet besmet te zijn. Toch moeten ze nog even thuis blijven waar ze afstandsonderwijs krijgen. Pas als ook de tweede test aantoont dat de jongeren niet besmet zijn mogen ze na negen dagen opnieuw naar school. De leerkrachten vallen onder een laag risicocontact en kunnen verder les blijven geven.