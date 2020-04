Kiwanis Diksmuide Yzer verdeelt 55 laptops over 8 scholen in de buurt Gudrun Steen

02 april 2020

10u12 8 Diksmuide Kiwanis Diksmuide Yzer vindt het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan het digitaal onderwijs dat in deze coronatijd ingeburgerd is. Daarin trok het 20.000 euro uit voor de aankoop van 55 laptops.

Die verdeelt de serviceclub over ’t Saam Cardijn en Aloysius Diksmuide, Annuntiata Veurne, Atheneum Diksmuide, Da Vinci Atheneum Koekelare, Immaculata De Panne, Sint-Martinusinstituut Smik Koekelare, VTI Veurne en het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort. De scholen appreciëren het gebaar. “Momenteel staan onze leerkrachten enkel via het internet in contact met de leerlingen”, zegt technisch directeur Tommy Es van ’t Saam Cardijn. “De leerkrachten maken instructiefilmpjes en zijn via chat bereikbaar voor bijkomende vragen. Ze zetten ook taken online. Al zes jaar zetten we in op de digitalisering. Ruim 800 van de 1300 leerlingen van ’t Saam hebben een laptop die ze via school huren. Een kleine groep heeft geen computer en daarom is een initiatief zoals dat van Kiwanis zo belangrijk. De toestellen blijven eigendom van de school. Leerlingen die geen of slechte internetverbinding hebben kunnen via school een tijdelijke verbinding krijgen bij Telenet of Proximus.” Hetzelfde geldt voor de scholengroep Talent-is in de regio Veurne en de scholengroep van Koekelare.