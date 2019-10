Kindergroep Hello Stars kiest Koksijde en Diksmuide als locatie voor opname kerstclip GUS

14u17 3 Diksmuide De herfstvakantie staat voor de deur. Dat geldt ook voor de jonge zangtalenten van Hello Stars. Zij liggen niet languit in de zetel maar komen samen in de Zeekameel voor opnames van de kerstclip. Daarvoor trekken ze naar Diksmuide en het Abdijmuseum in Koksijde.

Hello Stars is een nieuwe Belgische muziekgroep van en voor kinderen onder leiding van de Brusselse Lya Luca. Er is ook een band met onze regio. Tijdens de vakanties komen de leden samen in De Zeekameel in Lombardsijde. Volgende week donderdag en vrijdag nemen ze twee nieuwe videoclips op in het Abdijmuseum in Koksijde en in Diksmuide. Die zullen tegen de kerstperiode gereleaset worden. Wat is er nu zo bijzonder aan de aanpak van Hello Stars? De liedjes gaan over actuele en sociale thema’s zoals pesten, verkeersveiligheid en in jezelf geloven. Bij elk nummer horen dans- en muzieklessen. Die pakketten zijn gratis beschikbaar via www.hellostars.be. Bedoeling is de schoolgaande jeugd en hun leerkrachten aan het zingen en dansen brengen. Ook jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen kunnen ermee aan de slag.