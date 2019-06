Kinderdagverblijf ’t Prutske trotseert hitte met water GUS

05u12 0 Diksmuide Het wordt puffen en zweten vandaag, ook in kinderdagverblijf ’t Prutske in Diksmuide. Daar zoeken ze verkoeling met water.

“We geven onze kindjes uiteraard extra water om te drinken maar we laten hen er ook mee spelen”, lacht directeur Ann Defruyt. “De baby’s mogen plonzen in een klein en veilig badje. De peuters leven zich uit met waterspeeltjes. Af en toe verfrissen we iedereen met een nat washandje. Op de warmste uren van de dag blijven we binnen. Maar uiteraard genieten we ook van de buitenlucht. Dan halen we de tuinslang boven, spelen we met ijsblokjes of schilderen we met water op het terras. Bij zo’n weer verdampt dat onmiddellijk en kunnen we telkens opnieuw beginnen.”