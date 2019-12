Kerst in Diksmuide dit weekend. Dat betekent genieten, shoppen en heel veel lichtjes GUS

11 december 2019

10u53 0 Diksmuide Vrijdagavond om 18 uur opent Diksmuide zijn kerstmarkt op de Grote Markt. Die blijft het hele weekend open. In Montanus 5 pakt Oxfam uit met zijn geschenkenbeurs en ook het Begijnhof is in kerststemming.

“De kerstmarkt wordt zoals elk jaar een gezellige plek waar je kan bijkletsen terwijl je proeft van al het lekkers dat de lokale verenigingen aanbieden”, nodigt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit. “Dertien winkels in het centrum zijn vrijdagavond open tot 21 uur. De ijspiste krijgt geen vervolg wegens geen succes vorig jaar.” Zater- en zondag is de kerstmarkt vanaf 14 uur open. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten. Straatanimatie maakt het extra leuk. Omdat de Boterhalle gesloten is, wijkt Oxfam met zijn geschenkenbeurs uit naar de kunstgalerij Montanus 5. Ook de seniorenvereniging Okra houdt een kerstbeurs nu vrij- en zaterdag in zaal Horizon. Het was al een tijdje geleden maar dit jaar doet het Begijnhof mee aan het kerstgebeuren maar enkel op zondagnamiddag. De bewoners met een beperking prijzen je hun zelfgemaakte cadeautjes aan. Studenten van de academie Kadens musiceren.

Tot slot kan je vanaf dit weekend volop genieten van de kerstverlichting. Een aantal toppers zijn de grote kerstbal in de Generaal Baron Jacquesstraat en het verlichte cadeau op de Grote Markt. Ideaal als decor voor een mooie kerstfoto. Boven de ingang van het stadhuis licht een grote strik op. De geplande ornamenten op de verlichtingspalen in de dorpen zullen pas volgend jaar mogelijk zijn volgens de burgemeester. Er moeten eerst nog stopcontacten geïnstalleerd worden.