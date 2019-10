Kerkhof in Keiem moet plaatsmaken voor ontmoetingsplein GUS

29 oktober 2019

09u42 4 Diksmuide Het kerkhof in het centrum van Keiem sluit op 1 januari 2020. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed. Rond de kerk willen de bewoners liever een plein. De nabestaanden krijgen twee jaar de tijd om een schriftelijke aanvraag in te dienen zodat de graven verhuisd kunnen worden.

“De bewoners van Keiem vragen al jaren een plein of dorpsontmoetingsplaats bij de kerk”, schetst schepen van Begraafplaatsen Martin Obin (CD&V). “Het is de eerste keer dat een kerkhof in Diksmuide verdwijnt. We zullen dat sereen doen en nemen daarvoor de nodige tijd. Concreet betekent dat dat we de grafrust van tien jaar respecteren tenzij alle 375 graven vroeger zijn geruimd of verhuisd. Er wordt al sinds 1912 begraven rond de kerk van Keiem. Aan de ene kant wordt al niet meer begraven sinds 1994 en aan de andere kant sinds 2017. Vanaf 1 januari laten we geen bijzettingen meer toe.”



“Uiteraard zullen we niet zomaar de graafmachines laten aanrukken”, verzekert hij. “We geven de nabestaanden de tijd om een oplossing te vinden. Ondertussen maken we een inventaris van het waardevol, funerair erfgoed op dat kerkhof. Daarvoor zullen we een geschikte locatie zoeken.”

Tot 2022

De gemeenteraad keurde de sluiting van het kerkhof unaniem goed. Nu kan de procedure starten. “Aan de ingang van het kerkhof maar ook via bewonersbrieven, de website en het stedelijke infoblad zullen we de burgers informeren”, overloopt Obin de acties. “De nabestaanden hebben tot 4 januari 2022 de tijd om een schriftelijke aanvraag in te dienen om de stoffelijke overschotten over te brengen naar de nieuwe begraafplaats in de Streuvelstraat. Uiteraard verhuist dan ook het grafmonument mee.” De resten kunnen na ontgraving ook gecremeerd worden of in een urne meegenomen worden, klinkt het.

“Doet de nabestaande geen aanvraag om het graf te verhuizen dan wordt het na 4 januari 2022 eigendom van het stadsbestuur. De stoffelijke overschotten brengen we dan naar de knekelput in de Streuvelstraat”, aldus Obin.

“Nodige respect”

Buurtbewoner Franky Debergh woont al jaren in Keiem en is tevreden met de sluiting van het kerkhof. “Het bewonersplatform vraagt dat al heel lang. Goede afspraken zullen nodig zijn want een graf verhuizen of opruimen moet met het nodige respect gebeuren.”

Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) had tot slot een suggestie die het stadsbestuur zal onderzoeken. “Kan het stadsbestuur de overdracht van het graf en de stoffelijke overschotten niet voor haar rekening nemen? Nu is het de aanvrager die daarvoor moet opdraaien. Het gaat ook niet om honderden graven.” Schepen Obin vond het voorstel het onderzoeken waard maar onderlijnde dat het reglement dan wel moet aangepast worden.