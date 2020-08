Kerk van Kaaskerke is verkocht: “Nieuwe eigenaar wil het gebouw helemaal in orde zetten” Gudrun Steen

13 augustus 2020

13u39 0 Diksmuide De kerk van Kaaskerke is van eigenaar veranderd. Kristof Moenaert (45) verhuist met zijn antiekzaak naar de rand van Gent en zette daarom zijn kerk De kerk van Kaaskerke is van eigenaar veranderd. Kristof Moenaert (45) verhuist met zijn antiekzaak naar de rand van Gent en zette daarom zijn kerk te koop . Met succes, want een vennootschap heeft het gebouw gekocht voor de gevraagde prijs van 575.000 euro.

Acht jaar geleden kocht Kristof de Sint-Bartholomeuskerk in Kaaskerke voor een kwart miljoen euro. In 2015 opende hij er zijn antiekzaak ‘De 10 geboden’. Hij kwam er zelfs mee in het wereldbekende Britse programma Salvage Hunters. Presentator Drew Pritchard hield er halt tijdens zijn Europese toer. “Ik wil terug naar het binnenland”, motiveert Kristof de verkoop. “Ik zoek in de rand van Gent naar een geschikt pand. Tot eind september blijft ‘De 10 geboden’ open. Wie nog een glimp van mijn gevarieerde collectie antiek en vintage wil opvangen, moet snel zijn. Na de verhuis blijf ik actief in dezelfde branche.”

Pak mogelijkheden

Veel is er niet geweten over de nieuwe vennootschap die het bijzondere pand heeft gekocht. “Het is nog wat te vroeg”, geeft Kristof mee. “Ik weet wel dat ze aan het overleggen zijn met het Agentschap Onroerend Erfgoed, want ze willen het beschermde monument helemaal in orde zetten.”

Het gebouw biedt een pak mogelijkheden zoals een bed and breakfast, restaurant of winkel. Alleen een casino, een religieuze functie, een discotheek en een huis van lichte zeden mogen niet.