Keiem krijgt dit jaar nog geen kunstgrasveld door negatief advies Vlaamse overheid Gudrun Steen

30 juni 2020

13u51 1 Diksmuide Het Vlaams Departement Omgeving heeft de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor de voetbalclub van Keiem negatief geadviseerd. Het Diksmuidse stadsbestuur hoopt dat de provincie uiterlijk tegen 25 november wel nog het licht op groen zet.

Diksmuide wilde zowel in Diksmuide als in Keiem een kunstgrasveld aanleggen. Dat in Diksmuide gaat zeker door, maar dat in Keiem is nog een twijfelgeval. Volgens het Departement Omgeving is er geen wettelijke vergunningsbasis voor een kunstgrasveld. De provinciale deputatie moet er zich nu nog over buigen. Vraag is of die het positief advies van het stadsbestuur zal volgen of het negatieve van het Vlaams departement.

“We hebben een studie- en adviesbureau aangesteld dat onze belangen zal verdedigen tijdens de beroepsprocedure”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide). Sporting Keiem heeft een paar honderd jeugdspelers. Het huidige terrein ligt er zonevreemd, maar het zal nog zeker vijf jaar duren vooraleer de herlokalisatie een feit is. De gemeenteraad boog zich over het gemeentelijk, ruimtelijk structuurplan waarin zoekzones staan voor het voetbalveld. Er zijn drie mogelijkheden: tussen de Keiemdorp- en Oostendestraat, tussen de Keiemdorp- en Dodepaardenstraat en ten oosten van de Dodepaardenstraat. Omdat het voetbalveld in Keiem vaak bespeeld wordt, wilde het stadsbestuur, in afwachting van een verhuis, een kunstgrasveld aanleggen. Maar voorlopig gaat dat niet door.