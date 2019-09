Katleen plaatst witte fiets van overleden vader op rotonde: “Eén hoop: dat er geen verkeersdoden meer mogen vallen” GUS

06 september 2019

17u29 0 Diksmuide Ze valt op, op de rotonde Eikhof in Diksmuide: een witte fiets. Gemeenteraadsvoorzitster Katleen Winne plaatste die. “Het is de fiets waarmee mijn papa dit voorjaar viel en uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen”, duidt ze. Ze heeft maar één hoop: dat er geen verkeersslachtoffers meer vallen.

In april werd fietser Roland Winne bij de rotonde Eikhof aangereden door een landbouwvoertuig. Een maand later overleed hij. “Zijn dood mag niet zinloos zijn”, vindt dochter Katleen. “Zijn fiets was nauwelijks beschadigd na die aanrijding. We hebben ze wit geverfd en in overleg met mijn mama en zussen hebben we besloten die op de rotonde te plaatsen. Dit is geen politieke actie maar wel iets individueels, iets symbolisch. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer heb ik daarvoor geen toestemming gevraagd. Het is een persoonlijk initiatief. Ik denk niet dat die fiets iemand hindert dus waarom zou het niet mogen?”

Meer aandacht voor elkaar

De witte fiets is meer dan een eerbetoon alleen. “Als chauffeurs het zien hoop ik dat ze trager rijden”, zegt Katleen. “Ik hoop dat alle weggebruikers voorzichtiger zijn en meer aandacht hebben voor elkaar. Verkeersveiligheid is al veel langer een thema waarvoor ik me inzet in de lokale politiek. Al lang van voor mijn pa ons dit voorjaar zo plots is ontnomen. Uiteraard is die fiets op de rotonde confronterend en beklijvend maar ik geef zijn dood zo een betekenis. Het is een pijnlijke eyecatcher met hopelijk positieve gevolgen.”