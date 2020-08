Karl Vannieuwkerke is nu ook ontwerper: sportjournalist grafisch brein achter nieuwe outfit van KSV Diksmuide Gudrun Steen

27 augustus 2020

10u15 0 Diksmuide Alle 420 jeugdspelers en ook die van de eerste ploeg en de reserves van voetbalclub KSV Diksmuide spelen voortaan in dezelfde outfit. Zo onderlijnt de vereniging de samenhorigheid en ambities. Ontwerper van dienst: Karl Vannieuwkerke.

Sportjournalist Vannieuwkerke kijkt al uit naar zijn tv-programma Vive Le Vélo dat hij in België zal opnemen. Op de vooravond van de Ronde van Frankrijk neemt hij de tijd om de nieuwe shirts van KSV Diksmuide voor te stellen. Karl is één van de voortrekkers van de jeugdacademie van KSV Diksmuide. “Ik doe het grafisch werk van de club”, zegt Karl. “We kozen voor de kleur blauw en goudgeel. Op de borst staat ‘We are Smuude’ te lezen en op de mouw ‘Goede Voetballers, Mooie Mensen’, de leuze van onze club. Ook de skyline van Diksmuide nam ik mee in het ontwerp.” De eerste ploeg kreeg de primeur om als eerste de outfit te passen voor een match tegen de beloften van Club Brugge. De nieuwe outfit bestaat uit een trainingspak, wedstrijdtenue, opwarm- en regenkledij en er zijn ook sportzakken.