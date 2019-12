Kaaskerke protesteert opnieuw tegen de geplande windmolens GUS

20 december 2019

10u04 0 Diksmuide Net zoals bij de vorige aanvraag voor drie windmolens bij het industrieterrein Oude Barriere in Kaaskerke, is er opnieuw protest tegen het nieuwe project. “De molens zijn dan wel iets kleiner, ze produceren nog steeds lawaai en veroorzaken slagschaduw”, stelt Jo Hollevoet.

Het openbaar onderzoek voor de plaatsing van drie windturbines van 120 meter hoog in Kaaskerke loopt nog tot 27 december. BeauVent en Elicio zijn de aanvragers. Een paar jaar terug werd een gelijkaardige aanvraag ingediend maar toen waren de turbines 150 meter hoog en dat stootte op protest van Defensie. “Het is niet omdat ze 30 meter kleiner zijn dat ze minder lawaai zullen produceren”, stelt Jo Hollevoet. Hij runt in Kaaskerke de vakantiehoeve Ter Smuide. “Die windmolens zullen een afknapper betekenen voor onze gasten maar ook voor de bewoners van Kaaskerke. Zo’n project past niet bij ons kleine dorp en al zeker niet zo dicht bij de kleine KMO-zone waar ook bewoning is. We hopen zoveel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen. Als die drie er toch zouden komen vrees ik dat dit deur zal openen naar nog meer turbines.”

In de gemeenteraad eerder deze week kwam het project ook ter sprake. Toen bleek dat alle politieke partijen voor grote windturbines waren behalve N-VA. Die vindt dat zo’n windmolens beter op zee passen. Volgens hen halen ze te weinig rendement op land.

Halfweg deze maand lanceerde HLN online een poll onder onze lezers. Daaraan deden 205 mensen mee en 81 procent liet weten voor windmolens te zijn in Kaaskerke.