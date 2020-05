Juf Maja stelt haar tweede boek ‘Magische redding’ voor, het derde ligt ook al klaar Gudrun Steen

20 mei 2020

13u36 0 Diksmuide Vorig jaar maakte de Diksmuidse Maja Vermeulen (35) haar debuut als jeugdauteur. Vanaf woensdag ligt haar tweede boek ‘Magische redding’ in de winkel.

Beroepshalve is Maja leerkracht in basisschool W’IJzer in Diksmuide. Bij Maja thuis huppelen er twee kinderen rond. Tussen al die drukte door ontsnapt ze graag in haar eigen fantasiewereld. En die verhalen is ze nu aan het neerschrijven. ‘Krachtig ontwaken’ was het eerste van drie boeken. Nu is het tweede klaar. “’Magische Redding’ is een spannend boek voor tieners over hechte vriendschappen. Het leven van Olivia, Leonard en Rosalind wordt helemaal overhoop gehaald wanneer een oude, kwaadaardige vijand opduikt. Ze verdwijnen op avontuurlijke reis met in hun kielzog een geheimzinnige verstekeling”, vertelt Maja.

Online workshops

De voorstelling van haar boek verloopt anders dan gepland. “Vorig jaar had ik een stand op de Boekenbeurs en gaf ik in verschillende boekhandels workshops over hoe je personages kan ontwikkelen. Dat valt allemaal weg”, stelt Maja vast. Maar ze blijft niet bij de pakken zitten. “Via online workshops wil ik jongeren laten zien dat het haalbaar is om creatieve dromen waar te maken. Diksmuidelingen die graag een gesigneerd boek willen, kunnen dat via mijn website reserveren en dan breng ik dat gratis tot bij hen thuis. Tot slot bereid ik coronaveilige signeersessies voor.”

Zoals het een goede trilogie betaamt, volgt er binnenkort een derde vervolgverhaal en ook daarna blijft Maja geïnspireerd door de wereld van mythische wezens en elfen. Zelfs een thriller spookt door haar hoofd.

Meer informatie vind je via deze link.

Het boek ‘Magische redding’ telt 173 pagina’s en kost 14,95 euro.