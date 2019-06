Jongeren zetten hun vakantie in op festival Sunbeam GUS

24 juni 2019

18u12 4 Diksmuide Momenteel zijn er ruim 500 kaarten verkocht voor het festival Sunbeam op het terrein Zonnestraal in Diksmuide. Het evenement is volop aan de gang.

“Het is wat kalmer dan de vorige editie toen er 850 festivalgangers kwamen feesten maar toch zijn we tevreden”, reageert jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Met Sunbeam willen we jongeren de kans geven om op een leuke manier de examenperiode af te sluiten. De drie middelbare scholen sloten deze middag af en daarna was het festivalterrein meteen open. De brandweer van Diksmuide zorgde voor de nodige afkoeling en ook de loungesite was erg in trek. Voor de bumperballs, grote ballen waarin je helemaal kan, was het iets te warm. Er was geen hinder door de hitte. We lieten uitzonderlijk wel toe dat de jongeren hun eigen water of frisdrank mee brachten op het festivalterrein.” Sunbeam duurt nog wel een paar uur vandaag. Iedereen welkom om te genieten van een zwoele zomerse avond.