Jongeren en artiesten creatief rond oorlog tijdens project Con-Front GUS

07 oktober 2019

15u23 0 Diksmuide Vandaag maandag werken 39 leerlingen van het Margareta Maria Instituut van Kortemark en ’t Saam campus Wilgendijk Diksmuide samen aan een lied. Hun inspiratiebron is vluchten voor de oorlog. Het past in het project Con-Front dat vrijdag zijn hoogtepunt bereikt in muziekclub 4AD in Diksmuide.

Con-Front is een kunstproject waaraan acht jonge Belgische, Franse, Sloveense en Noord-Macedonische pop- en rockmuzikanten en ook visuele kunstenaars meewerken. Het resultaat? Een compositie van veertig minuten waarin beeld en muziek beklijven. Nu vrijdag om 20.30 uur kan je ervan genieten in muziekclub 4AD gevolgd door een optreden van Dez Mona. “Onze club coördineert Con-Front in ons land”, zegt Marjan Dewulf van 4AD. “We willen er ook jongeren bij betrekken vandaar het idee om hen een lied te laten schrijven samen met muziektherapeut Thomas Deleu. Jongeren met een verschillende achtergrond ontmoeten elkaar. We willen onverschilligheid tegengaan en hun kritische zin aanwakkeren. We maken van het hele proces een leuk filmpje dat we binnenkort via sociale media zullen verspreiden.” Info: www.4ad.be.