Jong veulentje van shetlandpony verdwenen uit weide in Leke: “We denken dat Lisa gestolen is, want er is een gat geknipt in de omheining” Bart Boterman

15 juni 2020

08u32 38 Diksmuide In de Moerestraat in Leke is afgelopen weekend een veulen van een shetlandpony verdwenen uit een weiland. Het veulentje is amper een maand oud. “We gaan ervan uit dat Lisa gestolen is. Er is namelijk een gat in de omheining geknipt. Onze dochter Kiany (10) is enorm verdrietig”, vertelt mama Stefanie Vanhee uit Eernegem.

Het veulentje werd op 15 mei geboren en zit normaal gezien met het moederdier op de wei in de Moerestraat in Leke, bij de opa van Kiany. “Onze dochter Kiany was enorm blij toen het veulentje geboren werd. Ze is er dolverliefd op geworden. Toen we zondagmiddag nog eens gingen kijken, was veulentje Lisa echter verdwenen. Het moederdier liep heel onrustig in de wei en riep constant naar haar veulentje, maar het was nergens te vinden", vertelt Stefanie Vanhee uit Eernegem.

“Het veulentje heeft nog moedermelk nodig om te kunnen overleven. We gaan ervan uit dat het gestolen is, want er is een gat geknipt in de omheining. We kunnen het enkel vermoeden, want we weten niet hoelang het gat al in de omheining zit. In elk geval is Lisa spoorloos. We hebben overal in de buurt zitten zoeken”, gaat Stefanie verder. “Onze dochter is heel erg verdrietig omdat haar veulentje verdwenen is. Haar hart lijkt wel gebroken. Maandagmorgen gaan we klacht indienen bij de politie. Wie weet waar Lisa verblijft of iets verdachts heeft gezien in de Moerestraat, vragen we om te mailen naar stefanie.vanhee@telenet.be of de politie te bellen”, besluit Stefanie Vanhee uit Eernegem.