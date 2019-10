Jong geleerd: ondernemen met een sociaal doel voor ogen GUS

17 oktober 2019

15u02 0 Diksmuide Onder het motto ‘jong geleerd’ stellen de leerlingen van het vijfde jaar ‘onthaal & retail’ van ’t Saam campus Cardijn hun schoolbedrijf ‘Shopaholic’ voor. Niet enkel de winst is belangrijk onderlijnen de jonge ondernemers.

“Met ons schoolbedrijf ‘Shopaholic’ verkopen we tijdens de pauzes op school allerlei snacks”, stelt algemeen directeur Jade Deschepper voor. “We leren hoe een onderneming werkt maar er is meer. De winst houden we namelijk niet voor onszelf maar schenken we op het einde van dit schooljaar aan twee goede doelen. We kozen voor ‘Vrienden der Blinden’ in Koksijde waar ze blindegeleidehonden opleiden en voor dierenasiel Ganzeweide in Koksijde.” Naast de algemeen directeur maken volgende mensen deel uit van Shopaholic: Kayla Vandendriessche, Chana Corvers, Ruben Vandamme, Aine André, Delano Clarysse, Glenn Delva, Ole-Gunnar Buylaert, Oakley Eeckhout en Gillian Codron.