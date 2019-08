Jobstudenten als redmiddel voor Diksmuidse speelpleinwerking of toch niet GUS

29 augustus 2019

09u44 0 Diksmuide De speelpleinwerking De Kastanjes in Pervijze en Zonnestraal in Diksmuide hadden deze zomer een tekort aan animatoren. Oppositiepartijen sp.a-open en N-VA zien in jobstudenten een oplossing, jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) is niet helemaal overtuigd.

“De Kastanjes in Pervijze moest in juli een week sluiten”, schetst Kurt Vanlerberghe het probleem. “Ook Zonnestraal ging op slot tijdens de verlengde weekends in juli en augustus en de laatste week van de zomervakantie. Het probleem is een tekort aan hoofdmonitoren. Ofwel werft het stadsbestuur volgend jaar jobstudenten aan ofwel geeft het extra subsidies aan beide vzw’s zodat die zelf jobstudenten kunnen aanwerven. Dat laatste zal zorgen voor extra administratie dus we verkiezen het eerste. Ook de paperassen zou het stadsbestuur voor zijn rekening moeten nemen.” N-VA steunt het voorstel van jobstudenten.

Motivatie is er

“Een monitor op een speelplein mag dat niet alleen maar voor het geld doen”, vindt jeugdschepen Marc De Keyrel. “Op Zonnestraal hebben we vijf stagiair monitoren en drie hoofdmonitoren dus daar zit het goed. In Pervijze is er slechts één hoofdmonitor. We werven een extra jeugdwerker aan. Kandidaten kunnen zich tot 9 september melden. Zo kunnen we de administratie voor de speelpleinwerkingen verlichten. We geven een totale subsidie van 32.480 euro. Beide speelpleinwerkingen zijn vzw’s. We onderzoeken of dat stedelijk moet georganiseerd zitten. Deze zomer hebben we het tekort opgelost door een bus in te leggen van Pervijze naar Diksmuide toen De Kastanjes een week sloot. We zorgden ook voor extra activiteiten op Zonnestraal. In september zitten we met de speelpleinraad samen.”