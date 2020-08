Je mag vanaf september weer asbest naar het recyclagepark brengen, maar alleen verpakt Gudrun Steen

22 augustus 2020

14u42 0 Diksmuide Asbestmaterialen zijn ook in het recyclagepark van Diksmuide opnieuw welkom vanaf 1 september, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo moet het vooraf verpakt zijn in doorzichtige wikkelfolie.

Die folie kun je in de handel kopen of je kunt gratis plastic zakken afhalen in het recyclagepark. “Doe dat wel vooraf”, raadt schepen van Afvalbeleid Marc Deprez (Idee Diksmuide) aan. “We beperken het tot twintig zakken per maand per gezin. Het eerste ton asbest per jaar is gratis. Lever je er meer aan dan kost dat 0,13 euro per kilo. Asbest moet vooraf ingepakt zijn, want het verpakken in het recyclagepark zelf is verboden.”

Naast de wikkelfolie zijn ook beschermingsmiddelen verkrijgbaar voor vijf euro per pakket. “Losse asbest, zoals pleister rond leidingen mag je niet zelf verwijderen en aanvaarden we niet”, geeft Deprez nog mee.

Voor bedrijven gelden dezelfde voorwaarden met dat verschil dat de wikkelfolie voor hen 2,5 euro kost per stuk. De beschermingsmiddelen komen op 15 euro per pakket.

De asbestmaterialen mag je, net zoals alle andere afvalstoffen, zonder reservatie aanleveren tijdens de openingsuren van het recyclagepark.