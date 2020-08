Je kan nog tot de herfst nazomeren op de Grote Markt tijdens leuke activiteiten Gudrun Steen

29 augustus 2020

11u40 0 Diksmuide Deze zomervakantie was er elke dag iets te doen op de Grote Markt in Diksmuide. Op dat elan gaat het stadsbestuur verder. Uiteraard zal er geen dagelijkse animatie meer zijn maar toch nog regelmatig.

Tot en met zondag 20 september kan je genieten van de gratis activiteiten die Diksmuide nu al een zomer lang aanbiedt. Op woensdag 2, 9 en 16 september zijn kinderen in de namiddag welkom om even stoom af te laten na de schoolvoormiddag. Dokter Bubbels en de Zeepbellen Compagnie bijt komende woensdag de spits af. Tijdens de boerenmarkt op zaterdag kunnen kinderen zich uitleven op gekke fietsen en go-carts van 13 tot 17 uur. En ook zondag krijgt verveling geen kans in het centrum van de boterstad. Vanaf 11 uur weerklinkt muziek vanop de kiosk. De artiesten van het Wienercircus tonen hun coolste stunts tussen 15 en 16 uur en dat tot en met 13 september. Ook de huifkartochten blijven tot dan op zondagnamiddag doorgaan. Reserveren is verplicht en kan via toerisme@diksmuide.be of 051 79 30 50. Zondagavond zorgt de beiaardier om 18 uur voor een muziektapijtje van een uur.