Jarige dansschool El Sanscha houdt driedaags evenement om kosten voor EK te drukken GUS

03 september 2019

14u19 0 Diksmuide In oktober doen twaalf dansers van El Sanscha uit Diksmuide mee aan het Europees kampioenschap in Italië. Om de kosten voor de ouders te beperken organiseert de dansschool nu vrij- , zater- en zondag Sunny Dance Beat.

El Sanscha bestaat net twintig jaar. Nog een extra reden dus voor oprichtster Sandy Schaep om er een lap op te geven. “We zijn inderdaad in feeststemming”, lacht ze. “In juni deden zes dansers nog mee aan het WK in Tsjechië waar we op 41 deelnemende ploegen 37ste eindigden. Ons volgende doel is het EK in Italië. Voor het eerst gaan er zeven kinderen mee van acht tot elf jaar. Daarnaast wagen vijf tieners van twaalf tot zestien jaar hun kans op vooral versnelde discomuziek. Zo’n competitie kost geld vandaar dat we uitpakken met een gloednieuw evenement Sunny Dance Beat.”

Wat valt er te beleven in en rond de dansschool in de Kleine Dijk? “Nu vrijdag 6 september ben je vanaf 16 uur welkom in onze pop-up shop”, nodigt Sandy uit. “Dj’s zorgen voor de beats. Verschillende eet- en drankstandjes staan klaar en er valt van alles te beleven. Zaterdag pakken we uit met een smul- en danswandeling die tussen 13 en 14 uur start. Over een traject van 6 kilometer hebben we drie stops verwerkt. ’s Avonds bieden we onze traditionele spaghetti aan. Afsluiten doen we zondagmorgen met een ontbijtbuffet vanaf 9 uur gevolgd door een stand-up comedian en kinderdisco.” Check www.elsanscha.be.