Japanse raap, Egyptische loopui en Chinese kool: Atheneumleerlingen gaan in ecotuin de wereld rond Gudrun Steen

25 september 2020

Een uurtje tuin hoort bij de keuzemodule wetenschap in de eerste en tweede graad van het Atheneum in Diksmuide. De leerlingen kunnen de theorie meteen omzetten in de praktijk in hun pas aangelegde ecologische tuin. En daar groeit meer dan sla en tomaten.

De tuin is 300 vierkante meter groot en ligt op de site van het Atheneum in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide. Er staan zowel een- als meerjarige gewassen op. Velt Diksmuide ondersteunt het project. “Deze week hebben we met onze leerlingen de aanzet gegeven”, schetst initiatiefnemer en leerkracht Wetenschappen Tom Medland. “We legden karton tegen het onkruid, smeten er compost op en gingen aan het planten. Olijfwilgen bijvoorbeeld zorgen voor heerlijke vruchten. Er gaan verschillende soorten ui de grond in, zoals de Egyptische loopui en de grove bieslook. Uiteraard mogen fruitbomen niet ontbreken, maar we kiezen ook voor minder gekende gewassen zoals de Chinese kool en de Japanse raap.”

En wat gebeurt er met de oogst? Ouders en leerkrachten kunnen een aandeel kopen en krijgen in ruil groentepakketten. Wat rest, gaat naar de educatieve keukens van de school waar de leerlingen er iets lekkers mee zullen klaarmaken.