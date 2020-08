Jaarlijkse IJzerbedevaart is met 90 inschrijvingen volzet. Je kan alles live volgen via website Gudrun Steen

29 augustus 2020

17u01 0 Diksmuide 100 jaar IJzerbedevaarten volgend weekend 5 en 6 september in Diksmuide. Voor het eerst in de geschiedenis worden het colloquium en de 93ste IJzerbedevaart live uitgezonden.

Een eeuw geleden was er de eerste bedevaart in Steenkerke met een hulde aan het graf van Joe English. Niet elk jaar vond een bedevaart plaats wat maakt dat het volgend weekend tijd is voor de 93ste.

Het colloquium rond 100 jaar IJzerbedevaarten op zaterdag 5 september is met 105 deelnemers volzet. De dag erop is de bedevaart zelf eveneens volzet. Door de coronacrisis worden slechts een beperkt aantal mensen toegelaten.

“De bedevaart houden we kleinschalig”, onderlijnt directeur Peter Mouton. “Dat was toch de bedoeling maar er zijn ondertussen ook al bijna 90 inschrijvingen. Om iedereen de kans te geven beide evenementen te volgen, hebben we een digitale productie laten maken in regio van Sam Vanoverschelde, de achterkleinzoon van Joe English. Iedereen zal alles hier kunnen volgen. Zondag 6 september zal je vanaf 11 uur een documentaire kunnen bekijken via Facebook, Youtube en Instagram. Er is die dag ook een ingetogen plechtigheid gepland in Steenkerke.”

In het Museum aan de IJzer in de IJzertoren loopt vanaf september een tentoonstelling over een eeuw IJzerbedevaarten. Op het terrein rond de toren staan plexiplaten met historische foto’s op de plaats waar destijds ook het originele beeld werd genomen. Alle informatie is op deze website gebundeld.