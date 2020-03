Inschrijven voor Vierdaagse kan vanaf 1 april Gudrun Steen

27 maart 2020

11u26 0 Diksmuide Defensie bereidt het wandelevenement Vierdaagse van de IJzer verder voor. Dat vindt plaats van 18 tot en met 21 augustus. Op 1 april starten de inschrijvingen.

Defensie laat via zijn sociale media weten dat de Vierdaagse van de IJzer voorlopig doorgaat. De voorbereidingen zitten op schema. Het opent de inschrijvingen op 1 april en vooraf inschrijven kan tot eind juli. Ook logement kan vanaf 1 april gereserveerd worden. Nieuw dit jaar is de bevoorrading onderweg. Dat zal niet meer in flessen of brikken gebeuren maar in een herbruikbare bidon. De parcours maakt Defensie nog niet bekend. Dat gebeurt pas eind juni. De Mars der Rekruten krijgt een vervolg en zal plaatsvinden op de slotdag in Ieper op 21 augustus. Voorlopig zijn de organisatoren uitsluitend via de website www.vierdaagse.be of mail via info@vierdaagse.be bereikbaar.