Inschrijven voor vakantiekampen kan vanaf maandag 27 januari GUS

15 januari 2020

10u36 0 Diksmuide Diksmuide biedt in de schoolvakanties 580 kampplaatsen aan. Het bundelde alles in een handige brochure. Inschrijven kan vanaf maandag 27 januari om 17 uur.

Zowel het stadsbestuur als private organisaties hebben kampen in petto. Er is een aanbod voor elke schoolvakantie. “We hebben dertig extra kampplaatsen in vergelijking met vorig jaar”, zegt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Dat komt omdat we voor het eerst ook jongeren tot en met het derde middelbaar willen aanspreken. We doen dat met onze expertkampen gaming en fashion. Die driedaagse activiteiten vinden in augustus plaats. Tijdens het kamp ‘gaming’ ontwerpen de deelnemers zelf een spel en bij ‘fashion’ ontwerpen de creatieve talenten een eigen modelabel. Die nieuwe kampen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar. Vorig jaar waren onze meerdaagse activiteiten tijdens de vakantie een succes want 95 procent was volzet. Daarvan reserveerde 12 procent via het kansentarief. Om maar te zeggen dat ons aanbod voor iedereen toegankelijk is.”

De jeugdvakantiemagazines zijn verdeeld onder de schoolgaande jeugd. Wie er nog geen heeft, kan die bij de stadsdiensten gratis afhalen. Inschrijven kan via diksmuide.ticketgang.eu.