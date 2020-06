Inschrijven voor speelpleinwerking Zonnestraal kan vanaf nu: kinderen ravotten in bubbels Gudrun Steen

16 juni 2020

15u00 0 Diksmuide De speelpleinwerking op het domein Zonnestraal in Diksmuide start op 1 juli. Tot 26 augustus zijn er elke dag leuke activiteiten, maar uitstapjes staan niet op het programma.

“We zullen de kinderen verdelen in drie bubbels van telkens 45 kinderen”, legt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit. “Elke bubbel heeft zijn eigen ingang. We hebben één groep kleuters en twee voor kinderen van de basisschool.”

Er zijn nog enkele veranderingen waarmee ouders rekening moeten houden. “Ze moeten voor een week inschrijven”, geeft De Keyrel mee. “Ouders kopen eenmalig een speelpleinpasje voor 4 euro aan voor de administratieve kosten en de verzekering. Kinderen die ziek zijn of waren, mogen niet deelnemen. Risicopatiënten hebben een medisch attest van de huisarts nodig. Uitstappen gebeuren niet en de kinderen moeten zelf voldoende tussendoortjes meebrengen.”

Zoveel kost het

Het stadsbestuur organiseert voor het eerst de speelpleinwerking op domein Zonnestraal. Tot voor kort was dat een vzw. De animatoren krijgen daardoor een beter loon. De tarieven blijven ongewijzigd. Dat is 5 euro per kind voor een volledige dag en 3 euro voor een halve dag.

Ook de niet-stedelijke speelpleinwerking de Kastanjes in Pervijze opent deze zomer.

Inschrijven kan van deze week door hier te klikken.