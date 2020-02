Inge De Knop rijdt met nieuwe wagen naar huis dankzij eindejaarsactie GUS

14 februari 2020

09u31 0 Diksmuide De winnaar van de nieuwe Ford Fiesta in Diksmuide is Inge De Knop uit Leke. Zij won de hoofdprijs van de eindejaarsactie die in december plaatsvond.

Inge De Knop kocht haar winnende lotje in Leke zelf en was uiteraard heel blij met de wagen. Maar er zaten nog andere waardevolle prijzen in de pot. Dries Decorte uit Alveringem en Hugo Decapmaker uit Beerst kregen een nieuwe elektrische fiets. De gewone fiets ging naar Els Vandenbrande uit Diksmuide. De twee reischeques van elk 250 euro ontvingen Eveline Kerkaert uit Keiem en Johan Driesse uit Stuivekenskerke. Aan de eindejaarsactie deden 86 handelaars mee die alles samen 238.000 lotjes verdeelden. De totale prijzenpot bedroeg 16.876 euro.