Inbrekers viseren gebouwtje van De Lijn bij Diksmuids station: verfbom ontploft bij openen van kluizen Bart Boterman

29 juli 2020

16u20 0 Diksmuide Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hevig toegeslagen in het gebouw van De Lijn aan het station van Diksmuide. Alle persoonlijke lockers van de chauffeurs werden opengebroken, alsook twee kluizen. De kluizen zijn echter beveiligd tegen diefstal door middel van een verfbom, die in werking trad. De schade is groot.

Volgens de politie Polder braken de dieven binnen via de toegangsdeur van het Lijnwinkeltje op de benedenverdieping, gezien er braaksporen te vinden zijn. Op de eerste verdieping waar de chauffeurs hun persoonlijke lockers hebben, ze uitrusten of zich omkleden, is heel wat schade aangericht. Alle lockers bleken opengebroken. Wat er gestolen is, is weinig duidelijkheid over. Alle chauffeurs moeten daarover persoonlijk bevraagd worden.

Verfbommen

Ook probeerden de inbrekers twee kluizen open te breken. Het gaat om kluizen die worden meegenomen naar de bussen om cash geld in te bewaren. Wat de inhoud precies was, is evenmin duidelijk. Als coronamaatregel wordt evenwel opgeroepen om zo weinig mogelijk met cash geld te betalen. Hoe dan ook trad het antidiefstalsysteem in werking en ontplofte een verfbom. Enerzijds werd het geld onbruikbaar maar anderzijds is de eerste verdieping besmeurd met groene verf. Allicht zullen de inbrekers zelf volledig onder de groene verf hebben gezeten. Voorts maakten de dieven nog heel wat rommel. De aangerichte schade zou in elk geval mee bedragen dan de buit.

Labo

De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen, toen rond 4 uur woensdagmorgen de inbraak werd ontdekt. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Voorlopig zijn nog geen daders gevat. De Lijn bevestigt de inbraak, maar wil er verder niet over communiceren in het belang van het onderzoek.