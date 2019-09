Inbraak in kantine VV Leke-Vladslo Bart Boterman

30 september 2019

18u41 3 Diksmuide Er is zondagnacht ingebroken in de kantine van voetbalclub VV Leke-Vladslo in de Beekstraat Leke. Er bleken 15 bakken bierbakken gestolen, zowel volle als lege.

“Ik merkte de inbraak maandagmorgen op omdat de toegangsdeur geforceerd was, wellicht met een koevoet. Dat moet ‘s nachts zijn gebeurd, want zondagavond was de kantine nog open. Het is zeker de tiende inbraak in mijn twintigjarige carrière als voorzitter”, vertelt Tom Mattelin van VV Leke-Vladslo. “Dit keer is dus het bier gestolen. Het moet een aardig werkje zijn geweest om alle bakken naar buiten te sleuren. Het verlies is beperkt gebleven, maar de toegangsdeur moet ook weer hersteld worden. Nochtans hebben we al veel geïnvesteerd om de kantine extra te beveiligen, maar toch slagen ze erin binnen te raken. Het mag nu wel eens stoppen”, aldus de voorzitter. De politie kwam ter plaatse voor een onderzoek.