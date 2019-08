In promotie: een gratis zangstonde in de supermarkt GUS

25 augustus 2019

14u43 0 Diksmuide Ging je vanmorgen shoppen in de Carrefour Market in Diksmuide? Dan keek je ongetwijfeld raar op toen een gezelschap plots begon te zingen. Het projectkoor CHANTage deed dat met een duidelijke missie.

Vlakbij het promobord ‘Acties om beter te eten’ stond een groep mensen van CHANTage stil om er een gratis optreden te geven. De klanten keken eerst afwachtend maar verzamelden al snel rond het gezelschap om te genieten van de gratis promotie. “In het weekend van 8 tot en met 10 november treden we op in cc Kruispunt in Diksmuide”, verduidelijkt Sabrina Vanstechelman. “We kiezen voor het repertoire van Queen. Dat vonden we wel passend 28 jaar na het overlijden van Freddie Mercury. Om de ticketverkoop op gang te trekken organiseerden we in de Carrefour Market een flashmob. We zongen vol enthousiasme ‘Don’t stop me now’ want we zijn niet te stoppen en het is ook de titel van onze concerten. Carrefour zelf verloot via haar Facebookpagina twee tickets.” Info: www.projectkoorchantage.be.