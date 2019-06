In het spoor van de oorlogssoldaat van Nieuwpoort tot... Zwitserland: nieuwe wandelroute is meer dan 1.000 km lang GUS

07 juni 2019

14u02 0 Diksmuide The Western Front Way is een nieuwe wandelroute van liefst 1000 kilometer lang die start in Nieuwpoort. Via Diksmuide en Ieper gaat het door Frankrijk om te stoppen op de Zwitserse grens. Het is de langste wandelroute in Noord-Europa en verrassend genoeg een initiatief van twee Britten.

De jonge Britse soldaat Alexander Gillespie schreef in een brief zijn wens om een lange route te creëren tussen de Vogezen en de Noordzee. Hij sneuvelde tijdens de Slag bij Loos tussen september en oktober 1915. Historicus Antony Seldon publiceerde die brief in de Britse media en vond in Rory Forsyth en Amanda Carpenter twee trekkers die de droom van de gesneuvelde Britse soldaat hebben gerealiseerd. “Al van toen ik vijf jaar was, kom ik naar de Battle Fields in de Westhoek”, zegt Rory. “Hoe mooi is het om langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog in alle vrede en vriendschap te wandelen? De route is ruim 1000 kilometer lang en meteen de langste wandelroute van Noord-Europa. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella is 190 kilometer korter. We hebben in Groot-Brittannië een vereniging opgericht waar mensen konden doneren en we kregen ook overheidssteun. Dit project kostte ons 60.000 pond (omgerekend is dat bijna 68.000 euro red.)”

Maandag eerste deel online

“Toen we de vraag van de Britten kregen zagen we dat meteen zitten”, reageert Peter Slosse, diensthoofd Toerisme van Ieper. “De route zal aangeduid worden met een logo bestaande uit de vier herdenkingsbloemen klaproos (Commonwealth), madelief (België), korenbloem (Frankrijk) en vergeet-me-niet (Duitsland). Vanaf maandag kan je de eerste 190 kilometer van de route gratis downloaden via www.thewesternfrontway.com. Starten doe je in Nieuwpoort en via Diksmuide en Ieper gaat het naar Frankrijk. Daar zal de route niet volledig met plakkaten bewegwijzerd zijn maar via het kaartje op de website zullen wandelaars hun weg vinden. Tegen 11 november moeten alle bewegwijzeringsborden in Vlaanderen er staan. De initiatiefnemers maken zich sterk dat de volledige route tegen eind dit jaar online zal staan.” Het traject loopt door 201 steden en gemeenten. In de Westhoek neemt Westtoer het plaatsen van de bewegwijzering voor zijn rekening.

En Rory besluit filosofisch: “Is er een betere manier in deze troebele en onzekere tijden dan het einde van twee wereldoorlogen te herdenken door samen te wandelen als naties voor vrede, harmonie en vergeving? In een periode waarin de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland onder druk staan door de Brexit is deze nieuwe wandelroute een statement voor vrede en samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en België.”