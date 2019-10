IN BEELD – Zombies huizen in het oude zwembad GUS

27 oktober 2019

10u16 0 Diksmuide Dit weekend opende Diksmuide de deuren van Ghostoria in het oude zwembad. Wil je ook het mysterie van De Kupe helpen oplossen? Dat kan op 31 oktober. Dan vindt ook Behekst Diksmuide plaats in het stadspark.

Vrij- en zaterdagavond gingen al veel mensen op griezeljacht in Ghostoria. Ook op 31 oktober van 14 tot 17 uur en van 18 tot 22 uur is het oude zwembad open. Koop je ticket vooraf en voorkom lange wachttijden aan de ingang. Wat is het verhaal? Een dolgedraaide professor heeft in de machinekamer geëxperimenteerd met een virus maar het is fout gelopen. Dwaal door het hele zwembadcomplex van weleer maar pas op dat je zelf niet besmet geraakt want anders moet je een speciale behandeling ondergaan.

Nog op 31 oktober pakt het stadsbestuur uit met Behekst Diksmuide vanaf 17 uur. Luister naar griezelsprookjes, geniet van theater en magie en ontmoet rare creaturen.

Info: www.diksmuide.be.