IN BEELD - ‘Park op Stelten’ deed verbazen, ontroeren en lachen GUS

15 augustus 2019

18u55 0 Diksmuide Het theaterfestival ‘Park op Stelten’ vandaag donderdag in het Diksmuidse stadspark bracht een pak volk op de been.

Een namiddag lang waren er verschillende acts te zien. Het voordeel was dat de acteurs een paar keer optraden zodat je heel wat voorstellingen kon meepikken. Voor de allerkleinsten was er ‘Hart’ van Ahoy waarin de prinses op zoek ging naar haar prins met de hulp van de gele, grote dino. Piet Kusters en Stefan Paridaen verbaasden met hun voorstelling ‘Got Talent?’. Ze voorspelden het hele verloop van hun act waarbij kinderen en volwassenen toevallig uit het publiek werden gekozen. Interactie troef bij ‘Crêpes de la bête’ van Hirondelles. De pannenkoeken vlogen het publiek letterlijk rond de oren. De vlam sloeg zelfs letterlijk in de pan. Verschillende springkastelen en een gezellig terras waar je kon genieten van streekproducten maakten ‘Park op Stelten’ compleet.