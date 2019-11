IN BEELD - Nog geen 200 mensen op 92ste IJzerbedevaart GUS

11 november 2019

17u52 0 Diksmuide Vrede is een werkwoord, dat was de kern van de boodschap van voorzitter Paul De Belder op de 92ste IJzerbedevaart op 11 november in en rond de IJzertoren in Diksmuide.

Geen Vlaamse vlaggen, geen massa volk en een erg matige boodschap over vrede: dat was de IJzerbedevaart in Diksmuide. Kathelijn Vervarcke regisseerde de theaterwandeling ‘De oorlog is niet gedaan’. Paul De Belder keek in zijn toespraak vooruit naar 100 jaar IJzerbedevaarten volgend jaar op 5 en 6 september. Er zal dan een viering zijn in Diksmuide en Steenkerke, waar de roots van de bedevaart liggen. Er werden nog geen 200 tickets verkocht voor de Vredesdag.