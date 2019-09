IN BEELD - Nieuw zwembad De Pluimen maandag open GUS

17 september 2019

20u45 0 Diksmuide Het nieuwe zwembad De Pluimen in Diksmuide gaat maandag open voor het brede publiek. Er is een wedstrijdbad met acht banen, een polyvalent bad met beweegbare bodem, een peuterbad en een glijbaan. Een duikplank is er niet wegens te duur.

De grootste nieuwigheid in het zwembadcomplex op de sportsite De Pluimen is het bad met de beweegbare bodem. “We kunnen daar tot 1.80 meter diep gaan. Ideaal voor zwem- en sportlessen of om seniorenzwemmen te geven”, vindt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Ook nieuwe activiteiten zoals Aqua Power kunnen nu. De eerste reeks is al meteen volzet. Het wedstrijdbad telt acht in plaats van vier banen nu. Een springplank is er niet meer omdat dit te veel zou kosten. Je moet ook een baan vrijhouden. Een glijbaan is er wel en ook een tribune. Het wedstrijdbad dekken we af en de beweegbare bodem zetten we helemaal bovenaan voor we afsluiten. Zo verdampt er minder water. Interessant voor onze inwoners zijn de ruimere openingsuren. Op werkdagen is dat van 9 tot 21 uur mits een aantal uitzonderingen. In het weekend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Daarvoor hebben we drie extra medewerkers aangeworven aangevuld met jobstudenten. De totale capaciteit is 300 zwemmers. Een ticket kost 2,5 euro voor iedereen ouder dan vier jaar. Het nieuwe zwembad maakt deel uit van de uitgebreide sportsite. De tweede sportzaal is sinds mei open. De oude sportzaal hebben we gerenoveerd. Buiten is er een nieuw loop- en cyclocrossparcours, een nieuw hamerslingerterrein en een kunstgrasveld. Wat er nog volgt? De vernieuwing van de atletiekpiste, een polyvalent kunstgrasveld waarop ook hockey en baseball mogelijk zijn. Tennisclub De Maene plant een tennishal.” In de uitbreiding van de sportsite en het zwembad investeerde het stadsbestuur nu al 12,5 miljoen euro. In de geplande werken zal het nog eens 1.470.000 euro investeren. De feestelijke opening van de sportsite is op 1 en 2 november. Op 2 november is dat publiek. De cafetaria bij het zwembad zal volgens schepen De Keyrel pas eind dit jaar afgewerkt zijn. De ligweide zal voor volgend jaar zijn.