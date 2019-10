IN BEELD - Dag van de veiligheid om jongeren te helpen in hun studiekeuze GUS

12u22 0 Diksmuide Verschillende veiligheidsdiensten zoals Defensie, de politie en brandweer hebben nood aan extra personeel. Daarom organiseert Diksmuide vandaag donderdag een dag van de veiligheid op de Grote Markt. Nog tot 17 uur zijn er demonstraties.

“Tien jaar geleden hebben we dat ook al eens georganiseerd in een weekend”, herinnert burgemeester Lies Laridon (CD&V) zich. “Defensie maakte recent publiek dat ze een paar duizend vacatures heeft maar ook andere diensten zoals politie, brandweer, Rode Kruis en Fluvius zijn steeds op zoek naar helpende handen. Daarom nodigden we de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs uit naar de Grote Markt. Daar vinden nog de hele dag demonstraties plaats. Zo toont Defensie een aantal schietoefeningen of zien de jongeren hoe de politiek amokmakers in bedwang probeert te houden.” Een 350-tal jongeren is momenteel in het centrum van Diksmuide.