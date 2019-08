IN BEELD - Begeleidster Myriam, die honderden kinderen verzorgde, neemt afscheid van ’t Prutske GUS

28 augustus 2019

08u31 10 Diksmuide Het was feest bij kinderdagverblijf ’t Prutske in Diksmuide. Kinderbegeleidster Myriam Faes (61) werkte haar laatste dag af. En die stond bol van de verrassingen.

’t Prutske bestaat 36 jaar en Myriam werkte er bijna 35 jaar. Ze was er één van de steunpilaren. “Ze woont niet ver van ’t Prutske dus trokken we op haar laatste werkdag in stoet naar haar huis”, zegt coördinator Ann Defruyt. “We verrasten haar met verschillende awards. Zo was ze een primus in knutselen en in de begeleiding van zorgkinderen. Ook de onderscheiding ‘handige harry’ ging haar richting uit. In de beginperiode hadden we geen klusjesman. Myriam was niet te verlegen om een gat in de muur te boren of te timmeren. De kinderen maakten heel wat knutselwerkjes. Ze begeleidde vooral de peuters. Heel Diksmuide kent haar. In haar vrije tijd zet ze zich in voor de Gezinsbond. Officieel gaat ze begin september op pensioen, maar dinsdag was haar laatste werkdag.”