IN BEELD – Alle leerlingen ontpoppen zich tot acrobaten GUS

10 oktober 2019

13u04 0 Diksmuide Het schoolfeest van basisschool W’IJzer in Diksmuide dit weekend wordt iets speciaals. Op de speelplaats staat een echte circustent van Picolini. Na maandenlang oefenen mogen de kinderen eindelijk hun trukendoos bovenhalen.

“Toen ik twee jaar terug voor het eerst zo’n voorstelling zag was ik zo gefascineerd dat ik onmiddellijk Circus Picolini heb geboekt”, lacht directrice Charlot Van d’huynslager in haar circusoutfit. “De kinderen leren samenwerken en ontdekken hun talenten maar ook die van een ander. Al van vorig schooljaar zijn we aan het oefenen. Met de hulp van de ouders staat de circustent recht. Dagelijks zijn we in de weer om alles voor te bereiden want dit weekend voeren we drie voorstellingen op.” Zo goed als alle 250 leerlingen doen mee verspreid in vijftien groepen. Dat gaat van kleine danspasjes tot jongleren en borden laten draaien. Ook het team van Picolini doet tussen alle schoolse acts verbazen. Enkel voor de voorstelling van zaterdagmorgen 10.30 uur is er nog plaats in de tent waar alles samen 450 personen in kunnen. Die van vrijdagavond en zaterdagnamiddag is volzet. Een ticket kost acht euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen tot twaalf jaar. Na de voorstelling kan je nog nagenieten bij de kraampjes. Reserveren kan nog snel op 051 50 21 88.