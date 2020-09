IJzer kleurt groen maar actie is voorlopig niet nodig Gudrun Steen

15u11 2 Diksmuide De IJzer in Diksmuide kleurt momenteel groen door eendenkroos. Dat is niet giftig maar het zorgt er wel voor dat er minder zuurstof in het water zit. Daardoor kunnen vissen sterven. Schepen van Leefmilieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) volgt de situatie op de voet maar onderneemt voorlopig geen actie.

“Beluchters inzetten is hier geen optie omdat die de eendenkroos niet doen verdwijnen”, reageert Deprez. “Mocht er vissterfte optreden dan vragen we de brandweer om snel in te grijpen en het alsnog te beluchten. Bij kouder weer zal de eendenkroos vanzelf weer verdwijnen.”

Toch blijft Diksmuide niet bij de pakken zitten. “Niet alleen wij maar ook de Vlaamse Waterweg volgt het goed op want dit fenomeen komt niet enkel in onze stad voor”, voegt Marc Deprez er nog aan toe. “Zo onderzoekt de Waterweg of ze volgend voorjaar de eendenkroos niet kan verwijderen met een vangsysteem op een boot. Zo hoopt ze de groei volgende zomer te vermijden.”