Hotel Polderbloem failliet, het hele gebouw weldra onder de hamer Gudrun Steen

05 mei 2020

14u11 7 Diksmuide Het hotel Polderbloem op de Grote Markt in Diksmuide is failliet, het restaurant Bloom op het gelijkvloers niet. Toch wordt het hele gebouw binnenkort geveild. Wanneer de verkoop start, hangt af van hoe de coronamaatregelen evolueren.

“Hotel Polderbloem is al een paar jaar een moeilijk verhaal”, duidt curator Els Leenknecht. “De kamers waren verouderd en bovendien steeg de druk van de financiële instellingen. Er is een notaris aangesteld die het onroerend goed zal verkopen.”

En die notaris is Pieterjan Tailly uit Veurne. “We verkopen het hele gebouw maar enkel het hotel is failliet, niet het restaurant op het gelijkvloers. Het hotel bestaat uit negen kamers, er is ook een vergaderruimte op de eerste verdieping en een appartement helemaal bovenaan het gebouw. De ligging in de historische stadskern op de hoek van de Grote Markt en de Kiekenstraat is een meerwaarde. Of we het pand zullen verkopen via de website biddit of op een openbare veiling ligt nog niet vast. We wachten af hoe de coronamaatregelen evolueren. Voor we kunnen verkopen moet een plaatsbezoek op een veilige manier mogelijk zijn.”