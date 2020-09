Hoogtewerker kantelt van vrachtwagen: 27-jarige man valt meters naar beneden en is zwaargewond Bart Boterman

28 september 2020

15u04 12 Diksmuide In Oostkerke bij Diksmuide is een 27-jarige man uit Aalter zwaargewond geraakt tijdens een arbeidsongeval. De man was een hoogtewerker aan het lossen van op een vrachtwagen en stond in de mand bovenaan. Tijdens het naar beneden rijden kantelde het gevaarte evenwel.



Het incident gebeurde bij een varkensbedrijf in de Cayennestraat waar werken aan de gang zijn. Het slachtoffer viel enkele meters en kwam op de vrachtwagen terecht. Met zijn hoofd haperde hij aan een andere machine die op de vrachtwagen stond. De brandweer, politie, ziekenwagen en mug snelden ter plaatse. De man werd aangetroffen op de oplegger van de vrachtwagen met een zware hoofdwonde.

Volgens de lokale politie Polder bleef het slachtoffer steeds bij bewustzijn. Hij werd onder begeleiding van de mug naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Even was het bang afwachten, maar dan kwam toch verlossend nieuws. De situatie van het slachtoffer is niet levensbedreigend.

De Dienst Toezicht Welzijn op het Werk werd verwittigd, aangezien het om een arbeidsongeval gaat. Er wordt nog onderzocht of alle veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd.