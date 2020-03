Historische stadskern wordt één grote fietszone waar fietsers baas zijn en automobilisten de gasten Gudrun Steen

03 maart 2020

11u20 0 Diksmuide Na een positief advies van de verkeerscommissie is nu ook het Diksmuidse stadsbestuur het voorstel van Gert Maertens (Groen) genegen om van het stadscentrum een fietszone te maken. Dat betekent dat automobilisten de fietsers niet mogen inhalen.

In december vorig jaar lanceerde Gert Maertens al zijn voorstel om het stadscentrum van Diksmuide om te vormen tot een fietszone. In januari kreeg het een gedeeltelijk positief advies van de verkeerscommissie. Nu volgt ook het stadsbestuur die werk zal maken van een sluitend, juridisch verkeersreglement. Daarna wordt het nieuwe initiatief van kracht.

“Sinds de zomer van vorig jaar kunnen steden en gemeenten meerdere fietsstraten met elkaar verbinden in een fietszone”, legt Gert uit. “Het voordeel is dat zo’n zone maar één keer hoeft aangeduid te worden terwijl dat anders bij iedere fietsstraat afzonderlijk moet. Geen wildgroei aan borden dus. In de kern zijn er amper fietspaden en veel centrumstraten zijn te smal voor een veilig inhaalmanoeuvre van automobilisten bij fietsers. Een fietszone maakt het commerciële centrum aantrekkelijker. Een autoluwe winkelstraat trekt nieuwe zaken aan. De fietszone in het centrum is afgebakend door de IJzerlaan, Maria Doolaeghestraat, Admiraal Ronarchstraat, De Breyne Peellaertstraat, Kleine en Grote Dijk, Beerstblotestraat en de Kasteelstraat. Daarover adviseerde de verkeerscommissie positief. Voor de fietszone Oost, in de omgeving van de Grauwe Broedersstraat en het station, was er binnen de verkeerscommissie geen akkoord. Een goede sensibiliseringscampagne zal nodig zijn gezien een fietszone iets nieuws is voor onze stad.”