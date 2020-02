Het nieuwe ontmoetingscentrum in Woumen heet … Walnes GUS

11 februari 2020

08u42 0 Diksmuide Het ontmoetingscentrum in het Diksmuidse dorp Woumen is ondertussen een paar maanden open. Nu heeft het gebouw ook een naam. Walnes luidt die en dat heeft een historische weerklank.

De oproep van het bewonersplatform van Woumen viel niet in dovemansoren. De inwoners poneerden heel wat ideeën zoals Roerdomp en De Tramstatie. Uiteindelijk werd gekozen voor Walnes, de oudste benaming van het dorp Woumen. In 1096 al dook die naam op verwijzend naar wouden. Toen was er namelijk nog een woud dat zich uitstrekte van Torhout tot Ieper. De culturele raad en het schepencollege van Diksmuide gaven hun fiat. Binnenkort zal de naam opgehangen worden aan het gebouw.